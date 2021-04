Weer zijn de versoepelingen uitgesteld: ‘Rutte en De Jonge zijn bang de regie kwijt te raken’

Hele straat gecontro­leerd op te hoge hoeveel­heid lood in het drinkwater, maar waar is de laatste buurman?

16:01 BREDA - Het onderzoek naar loden leidingen in woningen aan de Nobelstraat in Breda is op een haar na gevild. 103 van de 104 huizen zijn inmiddels in opdracht van woningcorporatie Laurentius gecontroleerd. Maar die ene blijft een probleem, de bewoner is namelijk onbereikbaar.