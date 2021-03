Weer volop prikken met AstraZeneca in Breepark Breda: 'Binnen een week is achterstand ingelopen’

Overal stijgen de huizenprij­zen, behalve in Oosterhout en Baarle. Hoe kan dat?

23 maart OOSTERHOUT/BREDA - Het is voor Oosterhoutse huizenbezitters wellicht even schrikken als je de jongste cijfers van het CBS bekijkt. De gemiddelde huizenprijs daalde in 2020, terwijl zo’n beetje heel het land in de plus staat. Geen paniek. De cijfers geven voor Oosterhout een vertekend beeld. Net als in Breda is de Oosterhoutse woningmarkt ‘gewoon’ oververhit.