Weer uitstel rechtszaak dodelijke aanslag zwavelzuur op Rijsbergenaar

,,Vreselijk. Tergend nieuws", reageert Jeanne Braspenning, de moeder van Mark van Dongen (29) die in januari 2017 na anderhalf jaar gruwelijk lijden euthanasie liet plegen. ,,Iedereen weet dat zijn ex Berlinah hem in haar woede over het verbreken van hun relatie met zwavelzuur heeft overgoten. Ze heeft toegegeven dat het is gebeurd, maar ook verklaard dat ze dacht dat er water in die beker zat. Alle getuigenverklaringen wijzen op haar schuld. Maar nu vindt de rechter een nieuwe zaak nodig. En niemand weet waarom."