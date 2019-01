Weer ‘Stillekes Hossen’ bij de vishal in Breda

Man uit Raamsdonks­veer rijdt door Teteringen met drie messen en een wapenstok in zijn auto

9:31 TETERINGEN - Een 49-jarige man uit Raamsdonksveer is in de nacht van dinsdag op woensdag betrapt met drie messen, een wapenstok en maar liefst 8000 euro in zijn auto. Dat gebeurde bij een controle aan de Willebrordstraat in Teteringen.