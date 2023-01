Wéér stapt baas Rekenkamer Breda voortijdig op: ‘Geen energie meer om hieraan te blijven trekken’

Fakkels bij finish in Antigua: team Ilja Kok steekt in recordtijd oceaan over in supersoni­sche roeiboot

BREDA/ANTIGUA – De Bredase Ilja Kok (45) heeft het geflikt. Samen met drie teamgenoten stak ze de Atlantische Oceaan over in een supersonische roeiboot, in de zwaarste oceaanrace die er bestaat. Het record stond op veertig dagen, daar snoepte ze toch maar even acht dagen van af.

15 januari