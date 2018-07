Weer scooterrijder gevallen door losliggende tegels, deze keer in Breda

BREDA - Een scooterrijdster is maandag gewond geraakt door een val op de Konijnenberg in Breda. Zij kwam ten val door losliggende stenen. Afgelopen weekend kwam ook in Prinsenbeek iemand ten val door losliggende tegels.

De scooterrijdster reed over het fietspad, waar enkele tegels los lagen. Toen zij daar overheen reed, kwam ze ten val.De vrouw is per ambulance naar huis gebracht. Zij was lichtgewond, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De gemeente heeft stratenmakers gestuurd om de losliggende tegels meteen weer goed te leggen.

Prinsenbeek

Het is het tweede ongeluk in korte tijd dat te maken heeft met losliggende tegels. In Prinsenbeek ging dit weekend een persoon hard naar de grond toen hij over losliggende tegels reed. Het slachtoffer moest toen wel mee naar het ziekenhuis.

In 2017 was er veel te doen over ongelukken met losliggende stoeptegels toen een vrouw van 60 jaar om het leven kwam na een val met haar fiets. Op dezelfde dag, niet veel later, kwam iemand ten val in Breda. Dat leidde tot een onderzoek naar achterstallig onderhoud aan stoep en fietspaden en de gevolgen daarvan.

Volledig scherm Ongeluk door losliggende tegels in Breda. © Perry Roovers / MaRicMedia