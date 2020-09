Wéér roep om ingreep zuidelijke rondweg Breda: ‘Weg met die vrachtwagens’

video + update Messentrek­ke­rij op bruilofts­feest in Rijsbergen, bedrijfs­lei­der ontzet: ‘Dat zoiets kan gebeuren’

17:16 RIJSBERGEN - Ruzie tijdens een Belgisch bruiloftsfeest in Sultan Palace in Rijsbergen is zondagavond dermate uit de hand gelopen dat uiteindelijk een 15-jarige jongen uit Antwerpen is neergestoken. Diezelfde avond zijn in Zundert twee verdachten uit Lokeren opgepakt.