Bewoners complex in Breda voelen zich niet meer veilig: 'Drugsgebruikers- en dealers lopen in en uit'

Pandverbod

Een paar dagen geleden werd iemand in het complex bedreigd. De situatie is ‘absoluut een zorg’, stelt Jos Hendrickx, manager Wonen bij woningcorporatie AlleeWonen. Het probleem is hen bekend. ,,De situatie is nog niet zo erg als begin dit jaar, maar we zien wel dat de overlast weer toeneemt. Volgens ons is de situatie dat junks en andere mensen die er niet thuishoren mensen zoeken in het complex die hen moeilijk kunnen weerstaan. Ze zoeken nieuwe slachtoffers, een nieuw verblijfsadres. We monitoren er scherp op. De camerabeveiliging is sinds begin dit jaar uitgebreid.” Zo werden de beelden na de bedreiging bekeken: ,,Aan de hand daarvan spreken we mensen aan."