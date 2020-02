Weer of geen weer Prins Arie d'n Irste rijdt zijn triomftocht in Kielegat

fotoserie Carnaval in het Rat Verlegh Stadion: Donkey Kong, Harry Potter en veel boeven op de tribune bij NAC

12:00 ,,Tijdens het opwarmen kijk je naar de B-Side en zie je de gekste dingen. Dat is hartstikke mooi”, zei NAC-middenvelder Arno Verschueren over de carnavaleske toestanden op de tribune tijdens de wedstrijd tegen Almere City. Het was een kleurrijke bende in het Rat Verlegh Stadion. Een gezellig samenzijn van Harry Potter, Donkey Kong, pinguïns en een hoop geelzwarte boeven in beeld.