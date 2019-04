Weer ‘ns wat anders: camera in Breda weggehaald

Burgemeester Paul Depla college heeft dit besluit genomen op basis van de uitkomsten van een evaluatie van het toezicht op een aantal bedrijventerreinen in Breda. Dat onderzoek heeft ook tot gevolg dat het cameratoezicht in stand blijft op Steenakker, Hazeldonk en Hoogeind.

'Geen directe noodzaak’

Maar bij de Goesseelsstraat, een zijstraat van de Beverweg, wordt de camera van de openbare weg gehaald. Er is volgens de burgemeester ‘geen directe noodzaak’ meer voor. Een andere reden is dat de bedrijvenvereniging in 2017 is opgeheven, dus er is niemand met wie direct kan worden gesproken over nut en noodzaak van cameratoezicht.