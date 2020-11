Weer niks te melden over Digit Parc in Breda: ‘Het wordt een traditie’

,,Er is niets te melden. Dat begint een traditie te worden’’, mopperde SP-raadslid Bas Maes tijdens een vergadering van de raad. Eerder had zijn CDA-collega Marc van Oosterbosch vragen gesteld over allerlei bedrijvigheid die hij had gezien op het terrein, dat ook bekend staat als de Posthoorn.

Niet op de hoogte

Die activiteit was reden voor de christen-democraat om wethouder Paul de Beer (Stedelijke Ontwikkeling, D66) te vragen wat er allemaal aan de hand was. Van Oosterbosch was om twee redenen geïnteresseerd: er gebeurde blijkbaar eindelijk wat en waarom waren de omwonenden daarvan niet op de hoogte gebracht.

Wethouder De Beer moest eventuele hooggespannen verwachtingen temperen: ,,Er is niet zo veel te zeggen.’’ Bij hem is in ieder geval niet bekend dat er een vergunning is aangevraagd voor de bouw van welk gebouw dan ook. En die activiteiten dan? ,,Het gaat om een asbestsanering waar al rekening mee werd gehouden en in september is een huis gesloopt, waarna er archeologisch onderzoek is gedaan’’, liet De Beer weten. ,,Het zijn alleen maar voorbereidende activiteiten. Maar er ligt geen aanvraag en er is geen concreet plan.’’