Weer nieuwe horeca-impuls voor Van Coothplein: Kiosk en Pampelonne

BREDA - De horeca op het Van Coothplein in Breda krijgt diverse nieuwe impulsen: restaurant Bardot krijgt een 'zusje' onder de naam Pampelonne, de kiosk bij de rotonde is heropend met een terras en de Tosti Club gaat uitbreiden.

Het Van Coothplein heeft afgelopen jaren een horeca-metamorfose ondergaan. Een van de aanjagers daarvan was Bardot, dat in 2014 eerst als brasserie opende en vervolgens in het pand er naast een wijnbar startte. Eigenaren Petra Flenter, Marc Klijn en Hans Molkenboer komen nu met een uitbreiding aan de andere kant van de brasserie. In dat oude SNS-pand openen ze in juni restaurant Pampelonne.

Saint Tropez

"We hebben voor een andere naam gekozen omdat het restaurant ook een ander twist krijgt. In de brasserie houden we vast aan de klassieke Franse gerechten en Pampelonne krijgt een meer creatieve mediterrane keuken," aldus Flenter.

Pampelonne is vernoemd naar een strand bij Saint Tropez waar filmster Brigitte Bardot vaak vertoefde. De zaak ligt aan de rotonde en daarmee in goed in het zicht. "Het wordt een visitekaartje met mooie materialen en kleuren in een mediterrane sfeer," aldus Klijn. Pampelonne heeft circa 35 zitplaatsen en krijgt een eigen terras buiten.

Kiosk

Een nieuw terras komt er ook op de middenberm van de Nieuwe Ginnekenstraat bij de rotonde van het Van Coothplein. Na ruim een jaar dicht te zijn geweest, is daar de kiosk heropend, nu ook onder de naam 'Kiosk'. Tot voor enkele jaren was het een klassieke kranten- en tijdschriftenkiosk. Daarna heeft er horeca in gezeten en vervolgens is het paviljoentje een tijd dicht geweest. De nieuwe eigenaar is Jacco Heijkoop, die ook eigenaar is van het tegenovergelegen restaurant Sinjoor.

Volledig scherm De Kiosk (hier nog met het oude terras) © Paul Verlinden

"De Kiosk is een soort dependance van de Sinjoor, maar heeft een eigen kaart. Je kunt er op het terras een broodje eten, koffiedrinken en borrelen," zegt Heijkoop. Vorige week is de zaak open gaan, maar de echte opening is volgende week als er een nieuw terras komt met circa tachtig zitplaatsen.

Tosti Club

Heijkoop is ook eigenaar van de Tosti Club op het Van Coothplein. Ook die gaat uitbreiden, want het pand er naast is er bij gehuurd. De Tosti Club gaat daar de benedenverdieping van gebruiken.