Weer kritiek op thematafels in Breda: wordt subsidie wel eerlijk verdeeld?

BREDA - De verdeling van subsidie aan de zogeheten thematafels in Breda leidt wederom tot kritiek uit de politiek. De oppositiepartijen CDA en SP klimmen in de pen richting burgemeester en wethouders over ‘ongewenste resultaten’. Het CDA haakt ook in op geluiden in de wijk Hoge Vucht dat geld niet goed terechtkomt.

Het in 2016 ingevoerde systeem van thematafels, waar ruim dertig miljoen euro aan welzijnsgeld wordt verdeeld, leidde eerder al tot consternatie. Zo is de gemeente al een keer teruggefloten door de rechter nadat een zaak aanhangig was gemaakt door de scouting. De scouting voelde zich weggedrukt aan tafel. Dat zette de discussie in gang dat ‘kleintjes’ het onderspit delven tegen grote instellingen.

La Femme Vitaal

De gemeente heeft na de strubbelingen haar rol aan de subsidietafel sinds kort weer naar zich toegetrokken. Maar recent kwam er kritiek vanuit de Hoge Vucht. Lemia Elhaddouti helpt met haar organisatie La Femme Vitaal via sport vrouwen en kinderen uit de wijk. Ze kreeg aan de tafel Beweging geen subsidie voor 1fte. Ook andere kleine organisaties en de wijkraad in Breda-Noord klagen dat gevestigde welzijnsorganisaties de boel ‘verstoppen’.

Quote Wij hebben begrepen dat de afgegeven beschikkin­gen voor de subsidies langs de themata­fels van Breda Doet tot ongewenste resultaten hebben geleid Gwendolyn Boom, Raadslid CDA Breda

Het CDA constateert bij monde van raadslid Gwendolyn Boom dat er sprake is van onrust in de stad over de nieuwe thematafel-structuur en vraagt een reactie hierop aan B en W. ,,Wij hebben begrepen dat de afgegeven beschikkingen voor de subsidies langs de thematafels van Breda Doet tot ongewenste resultaten hebben geleid.”

Een commissie die de tafels begeleidt zou volgens haar niet goed functioneren. ,,Welke actie van het college komt er opdat La Femme Vitaal haar activiteiten in de Hoge Vucht kan voortzetten? Kunt u ons uitleggen waarom ook op andere tafels juist de kleinere initiatieven opnieuw zijn gesneuveld?”

Helaas, gedeeltelijk gelukt

Ook de SP, bij monde van fractievoorzitter Inge Verdaasdonk van de SP, betreurt de gang van zaken: ,,Met de laatste aanpassingen hoopten we een eerlijkere en duidelijkere wijze van verdelen te krijgen. Helaas moeten wij constateren dat dit, naar ons idee, maar gedeeltelijk is gelukt.”

Zo gaat de beoordeling volgens haar via een lijst met criteria: ,,Dat is beter, maar gebleken is dat de deelnemers aan de thematafel vooraf helemaal niet wisten op welke criteria ze precies beoordeeld gingen worden. Elke organisatie heeft een puntenaantal toegewezen gekregen, en daarop zijn de financiële middelen toegewezen.” Waarbij, vervolgt Verdaasdonk, ervoor gekozen is de puntenaantallen verder niet mee te laten tellen in het subsidiebedrag. ,,Vindt het college dit wel een eerlijke wijze van verdelen.”