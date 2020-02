Weer een wijk erbij: ‘Groeistuipen zijn het lot van Prinsenbeek’

,,Laat ze maar komen, hoor. Natuurlijk, het uitzicht zal ik missen. Maar ach, voor er echt huizen staan zijn we al weer een paar jaar verder.’’ Als Adje Machielsen (66) door het venster van haar bijkeuken naar buiten kijkt, dan ziet ze in de verte de rand van het Liesbos, met daarvoor de struiken en bomen van haar kwekerij aan de Krekelweg in Prinsenbeek. De vraag is voor hoe lang nog. Enkele weken geleden is het bouwplan Beeks Buiten gepresenteerd. Het dorp breidt wéér verder uit, al is nog niet precies bekend hoeveel woningen er worden gebouwd. Maar dat ze er komen staat intussen buiten kijf.