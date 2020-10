Weer drukte in het Mastbos: waarom is het daar toch zo populair?

Bredanaar strijdt voor zijn bootplekje aan de Mark: ‘Dit is van de zotte’

18 oktober BREDA - Al ruim 25 jaar heeft een bewoner van de Baronielaan in Breda zijn bootje in de Mark, vlakbij tennisvereniging Markant, liggen. In ieder geval sinds 2011 met toestemming van waterschap Brabantse Delta.