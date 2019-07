Weer drugsdealer gepakt in Breda, bijrijder slaat op de vlucht

interview + video Bierreus is blij met Bredase brouwers: ‘Biercon­sump­tie zit weer in de lift’

11:15 BREDA - Nicolas Bartholomeeusen werd geboren aan de Bredabaan in Maria-ter-Heide bij Brasschaat in België. Die weg voert in één lange rechte lijn door Wuustwezel en Zundert naar Breda. Bartholomeeusen zegt niet dat dat hij voorbestemd was om directeur te worden van Bierbrouwerij AB Inbev, met het hoofdkantoor in Breda. Maar hij beaamt dat het mooi toeval is. “Ik voel me hier goed thuis. We kwamen vroeger vaak in Breda en West-Brabant, dus ik ken de omgeving.”