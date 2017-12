Weer doorrijder na aanrijding in Breda, snorfietsster gewond aan gezicht

video/foto's Een jaar na Serious Request Breda wordt er weer namens Tijn gelakt

16:46 BREDA – Onder grote belangstelling is woensdagmiddag de nagellakstudio van Tijn Kolsteren op de Grote Markt in Breda geopend. Daar wordt de komende dagen gelakt in de geest van het afgelopen juli overleden kereltje dat bekendheid kreeg tijdens Serious Request vorig jaar.