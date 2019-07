Weer cel geëist voor drugs smokkelende Fransman bij Hazeldonk

De man kon 300 euro verdienen als hij even iets ging ophalen in Rotterdam. Hij had wel een vermoeden, zo vertelde hij in de rechtbank, maar hij dacht dat het alleen wiet zou zijn. Toen hij een wit pakketje en een zwarte staaf kreeg, wist hij wel beter. ,,Maar toen kon ik eigenlijk al niet meer terug’’, zei hij.

En dus stapte hij weer in zijn auto, die hij met een smoes van zijn oom had geleend. Toen hij staande werd gehouden, lag de drugs vol in het zicht bij zijn versnellingspook. De drugshond sloeg ook nog aan bij de achterkant van de auto. In de kofferbak lag een opengesneden reserveband, maar daarin zaten alleen doeken, geen drugs.

Wel rijst daardoor het vermoeden dat er vaker drugs is getransporteerd. Dat ontkende de man. ,,Ik kreeg in december m’n rijbewijs, maar moest toen nog drie maanden wachten tot ik ermee in andere EU-landen mocht rijden. Dit was de eerste keer.’’ Wel erkende hij dat hij in Marseille al eens was gepakt met drugs.

Advocaat Marcel Westerveld vroeg de rechtbank een straf op te leggen gelijk aan zijn voorarrest van nu drie maanden. Ook omdat de student medicijnen inmiddels z’n lesje met een celstraf wel zou hebben geleerd.