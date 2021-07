Wéér breekt grote tak af van beruchte boom in Bredase woonstraat

video Vrachtwa­gen met wortels gekanteld op A58 bij Bavel, weg is weer vrij

14:11 BAVEL - Een vrachtwagen, geladen met wortels, is dinsdagochtend omstreeks 06.30 uur gekanteld op de A58 ter hoogte van Bavel. Het verkeer moest rekening houden met vertraging. De rechterrijstrook van de A58 naar Breda was bij Bavel dicht, maar is inmiddels weer vrij.