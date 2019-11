Weekend van de Mantelzorg: denk ook aan jezelf

Dat laatste werd aangeboden in Teteringen, waar een bijeenkomst was georganiseerd voor mantelzorgers die met dementie te maken kregen. Om het allemaal niet te zwaar te maken, kon je ook je kapsel bij laten werken, aan reiki doen, hapjes maken, een hoofdmassage ondergaan of dat ritje met de huifkar maken. ,,Het zijn vooral de mannelijke mantelzorgers die voor de huifkar kiezen”, zegt Truus van Casteren opgeruimd. Ze overziet een goed gevulde zaal in de Dorpsherberg, waar zo’n 25 mantelzorgers een fijne middag hebben. ,,Het is de derde keer dat we dit doen”, weet Van Casteren. ,,Het is al goed voor de onderlinge samenhang. Er hebben zich 35 mensen aangemeld. Sommigen kunnen moeilijk weg door de zorgsituatie waar ze inzitten. Die kunnen dat moeilijk loslaten. Alle begrip daarvoor, maar een weekend als dit kan je duidelijk maken dat je ook goed voor jezelf moet zorgen.”