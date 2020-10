Week tegen Eenzaamheid: ‘Coronacrisis gaf me dat laatste zetje om te reageren’

Steeds meer mondkapjes in de supermarkt: ‘Misschien helpt het’

30 september BREDA/ETTEN-LEUR - Een mondkapje in de supermarkt? Waar in sommige delen van het land het dragen ervan dringend wordt geadviseerd, zijn we in West-Brabant nog niet zo ver. ,,Op dit moment is het een lappendeken. Voer nu meteen die verplichting in, voor het hele land.”