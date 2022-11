Week na intocht alsnog protest tegen zwarte piet in Tuinzigt: stoepen en ramen doelwit

BREDA - Een week na de intocht met zwarte pieten in de wijk Tuinzigt, is er alsnog geprotesteerd. Met spuitverf is op een aantal plekken in de wijk ‘zwarte piet is racisme’ geschreven. Onder andere op ruiten van de Jumbo.

Bij de meeste intochten in Breda (en daarbuiten) is de kleur van piet veranderd. In Tuinzigt niet, daar waren ze ook vorige week zwart. Demonstraties tegen zwarte piet waren er niet tijdens de intocht in de wijk vorige week. De actiegroep Kick Out Zwarte Piet had voor die tijd al tegen BN DeStem gezegd Tuinzigt niet te bezoeken.

Nu is er toch protest in de wijk, maar dan in de vorm van teksten die op ruiten en stoepen zijn gespoten. Op de ruiten bij de Jumbo en op de straat bij het beeld op het Nelson Mandelaplein is dezelfde tekst te lezen: ‘Zwarte Piet is racisme’.

Dinsdagmiddag is een van de organisatoren van de intocht in Tuinzigt, Jaimy Weijgers, met een borstel in de weer. Hij is de teksten die op het Nelson Mandelaplein zijn gespoten aan het schoonmaken. Ook op de ruiten van de Jumbo zijn de teksten grotendeels weggehaald. De tekst is nog net te lezen.

Onduidelijk wie

Op vier plekken in de wijk zijn mensen met spuitbussen in de weer geweest. Wie het waren, is onduidelijk. Zowel Kick Out Zwarte Piet als de organisatie Breda Kan Het, konden dinsdagmiddag nog niet op vragen. Organisator Weijgers vindt het maar triest dat voor deze vorm van protest is gekozen. ,,Als ze een statement hadden willen geven, moesten ze vorige week komen.”

De protesten zijn voor organisator Weijgers geen reden om te stoppen met de zwarte Pieten in Tuinzigt. Ook de waarschuwing van de gemeente, dat er geen subsidie meer in zit als de pieten volgend jaar weer zwart zijn, maakt geen indruk. ,,Volgend jaar is de intocht nog vijf keer zo groot. We hebben genoeg sponsoren.”

Organisator Jaimy Weijgers haalt de verf weg bij het Nelson Mandelaplein © Fieke Nobel