We zijn hevig toe aan frisse lucht

Zundert wenst: ‘Gezondheid, vrolijk­heid, sociale contacten en vrede!’

24 december Bij elkaar komen, een hand of omhelzing: het kan bijna niet meer. In Zundert kunnen inwoners toch op een eigen manier invulling geven aan het uiten van wensen rond de feestdagen. In de vorm van een grote kerstboom waar iedereen, jong en oud, een wens in kan hangen.