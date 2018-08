'We zijn de criminele hotspot nummer één in Breda'

VIDEOBREDA - Voor eigenaar Ron Rodie (53) van het gelijknamige motor- en autobedrijf in Breda 'hoeft het zo niet meer'. ,,We hebben hier tien jaar geen bouwinspecteur gezien. Nu krijg ik ineens controles en een inval met twaalf man. Ze zetten me neer als criminele witwasser. Ik heb mijn vrouw gezegd: als het zo moet dan stoppen we met het bedrijf.''

De bijzondere aandacht van de overheidsdiensten begon volgens Rodie zes weken geleden toen hij een deel van zijn bedrijfspand verhuurde aan vriend Ad Haverkamp (47), die er een eigen motorverhuurbedrijf in begon. Beiden bekleden prominente rollen bij motorclub Kings Syndicate MC, een in de ogen van de overheid criminele motorbende, net als Satudarah en Bandido's (beide inmiddels verboden).

Haverkamp is daarenboven een bekende van de politie, bevestigt hij. Hij heeft een fors strafblad en zou connecties op hoog niveau hebben met Italiaanse en Franse maffiabendes en Colombiaanse drugskartels. Zijn criminele carrière is in 2014 in beeld gebracht in het tv-programma Echte Penoze.

Topcrimineel

,,Ze noemen me een topcrimineel'', beaamt Haverkamp, ,,maar ik heb mijn carrière achter de rug. Ik wil maatschappelijk verder, voor mijn zoontje. Ik heb een half miljoen verdiend met zonnestudio's en heb een legaal inkomen. Op papier klopt alles, maar toch jagen ze op me.''

De afgelopen weken werd Haverkamp twee keer op straat klemgereden en aangehouden door agenten met getrokken pistool. De eerste keer in Prinsenbeek omdat hij in België nog een oude celstraf (2007) van zes jaar moet uitzitten voor xtc-handel. De tweede keer was afgelopen maandag in het Ginneken waar hij na cafébezoek zonder rijbewijs en met alcohol op achter het stuur zat.

Tegen Haverkamp loopt volgens zijn advocaat Erik Thomas een witwasonderzoek, rond een speedboot die zijn cliënt van een terminaal zieke vriend kocht. Thomas vindt het optreden 'uitermate intimiderend': ,,En dan vooral richting Rodie. Ze zeggen: we gaan je aanpakken want je faciliteert een crimineel. Maar strafrechtelijk hebben ze niks tegen hem. Dan vallen ze een paar dagen met een integraal handhavingsteam binnen en zetten ze hem bestuurlijk onder druk om de banden met Haverkamp te verbreken. Waarschuwen mag, maar hier heb ik moeite mee. Dit zet de poort open naar misbruik van bevoegdheden.''

Eind vorige maand toonde het tv-programma The Roast van Comedy Central beelden van het openingsfeestje van Kings Syndicate in Breda. 'King' Bas ter Hennepe introduceerde die avond Rodie als president van de lokale afdeling.

,,Als je jezelf zo op tv presenteert, dan moet je niet raar staan te kijken dat je aandacht krijgt van de overheid'', reageert burgemeester Paul Depla van Breda op de kritiek. ,,Kings Syndicate is zich hier aan het vestigen. Dat willen we als burgemeesters in de regio per se niet. We zitten daar met zijn allen bovenop, ook voor goedwillende bedrijven in de omgeving die anders straks opgescheept zitten met die motorbende.''

Paul Depla

Ook de politie reageert gedecideerd: ,,De samenwerkende overheid, zoals politie, gemeente Breda en belastingdienst, probeert criminele activiteiten te voorkomen.'' Een onderdeel van die ketengerichte aanpak vormt in dit geval een waarschuwingsgesprek, zegt de politie: ,,De heer Rodie is sterk afgeraden om vanuit zijn bedrijfspand een criminele motorbende te faciliteren.''

Rodie ziet het anders. ,,Er komt hier helemaal geen clubhuis. Vroeger maakten we met een clubje motorrijders in het weekeinde wel eens gebruik van mijn kantine, die we hebben ingericht als mancave. Maar toen het Kings Syndicate werd, heb ik meteen gezegd: we gaan niet in de kantine.''

World-president Haverkamp van de MC vult aan: ,,We weten dat burgemeesters dat niet willen. We doen het daarom in heel Nederland zonder clubhuis. We zijn anders dan andere clubs. Geen rare inwijdingsrituelen, afpersing en andere onzin. We zijn old school, met een nieuw zakelijk model. Hebben eigen bedrijven in onder meer bouw, transport en beveiliging. Daar werken zo'n vijftig leden. We verdienen het geld samen.''

Quote Ik heb tegen Ron gezegd: als ik jou verdriet doe, dan vertrek ik meteen uit die loods Ad Haverkamp

Ondanks alle negatieve mediaverhalen en rechtszaken tegen motorbendes groeit Kings Syndicate volgens Haverkamp als kool ,,Onze regels spreken de jongens aan. We hebben al dik 250 leden in Nederland met chapters in onder meer Breda, Roosendaal, Dordrecht, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam.''

