'We zijn allemaal astronauten van planeet aarde, maar we doen niks om ons ruimteschip te onderhouden'

Het idee voor zijn brandbrief aan Wiebes ontstond bij Weijers bij het schrijven van zijn oudejaarsconference. ,,Ik kwam zoveel nieuwsfeiten tegen die met het klimaat te maken hebben. In eerste instantie wilde ik die ook tijdens de voorstelling gebruiken, maar uiteindelijk vond ik dat het geen grote klimaatshow moest worden. Moest wel een conference worden om te lachen. Ik wilde het podium niet gebruiken om te vertellen wat er allemaal mis is in de wereld.” Misschien moest hij maar eens met Wiebes gaan praten, dacht Weijers. ,,En dus heb ik hem via deze brief uitgenodigd om een keer koffie te gaan drinken en met hem te sparren over mijn ideeën.” In de brief schrijft Weijers dat ‘alles op de aarde is te vermarkten, behalve de aarde zelf’. ,,Als het economische systeem ooit klapt, dan hebben we gelukkig nog de aarde met al haar natuurlijke bronnen om van te leven. Maar als de aarde straks kaal en leeggeplukt is, dan gaan pinpasjes ons niet redden.”

,,Niet door wat ze nu doen. We willen dat kinderen gezonder worden, maar we maken de groente duurder. Een vette hamburger is goedkoper. We gaven subsidie op elektrische auto's, maar die schaffen we af. En op kerosine zit geen btw, terwijl die brandstof binnen vijftig jaar de grootste vervuiler qua CO2-uitstoot op de wereld is. Het kabinet zegt, we zijn het groenste kabinet ooit, maar we gaan de klimaatdoelen van Parijs niet halen. Hoe groen is dat dan?”

In zijn oudejaarconference van 2014 figureert de in dat jaar overleden ruimtevaarder Wubbo Ockels. ,,Ockels zag vanuit zijn de ruimte de aarde. Dat bolletje, dat is zo kwetsbaar. We zijn allemaal astronauten van planeet aarde, maar wij doen niks om ons eigen ruimteschip goed te onderhouden.”

En dus is er tijd voor actie. ,,Iedereen gaat ervanuit dat ze in Den Haag nadenken over een beter milieu. Alleen, ik zie het niet. Ze zijn te veel gericht op de komende vier jaar, want daar worden ze in de politiek op afgerekend. Ik zeg: maak plannen voor de toekomst. Denk na over wat onze kleinkinderen over tachtig jaar nodig hebben op deze planeet. Wiebes bevindt zich in de uitzonderlijke positie dat hij als minister van Economische Zaken ook Klimaat in zijn portefeuille heeft. En daar ligt een directe mogelijkheid om écht het verschil te maken voor een betere wereld.”