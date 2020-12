‘We vieren onze eerste kerst zonder Maria de Jongh (1955-2020)’

in liefdevolle herinneringDORST - Bij Maria de Jongh stond de deur altijd open. Ze omarmde iedereen in Dorst, letterlijk en figuurlijk. Ze overleed in mei op 64-jarige leeftijd.

De levensgrote kerststal op het dorpsplein in Dorst staat. Voor deze drie vrouwen aan tafel is het even een traantje wegpinken als ze hun verhaal doen over hun vriendin Maria. ,,De kerststal was een initiatief van carnavalsvereniging de Dorstlessers, zo’n twintig jaar geleden. Maria was ook lid. Ze liep altijd voorin de optocht”, steekt Corrie van Dorst van wal.

Deel uw herinnering Heeft u dierbare herinneringen aan een overleden partner, familielid, vriend(in) of kennis? Wij luisteren graag naar uw verhaal. U kunt zich opgeven voor de rubriek In Liefdevolle Herinnering door een mail te sturen naar de redactie: annelies.wijnen@persgroep.net ,,We verkochten kerstbomen op het Dorpsplein en wilden het plein ook gezellig maken. Vandaar die kerststal. De opbrengst van de bomen wordt gebruikt voor het onderhoud van de kerststal.”

Na de kerstperiode werd hij opgeslagen, voor een deel op zolder bij Maria en haar man Walther. ,,Ze was dol op het engeltje. Dan had ze daar weer een kanten broekje voor gemaakt”, lacht Corrie. ,,Maar de kleding van de kerstfiguren en de vacht van de schapen gingen eerst allemaal bij Maria in de wasmachine of werden waar nodig gerepareerd. Daar draaide ze haar hand niet voor om.”

Quote De kleding van de kerstfigu­ren en de vacht van de schapen gingen eerst allemaal bij Maria in de wasmachine of werden waar nodig gerepa­reerd. Corrie van Dorst, vriendin van Maria Net als voor zoveel andere dingen. ,,Dan zei Maria altijd: ‘Effe doorpakken’.”

Maria werkte als gezinsverzorgende en was een warme, gelovige vrouw met een groot hart. Zo heeft ze jaren wekelijks de pastorie gepoetst. In de meimaand, traditioneel gewijd aan de Heilige Maria, stond het rozenhoedje bidden centraal.

Moeder van de straat

Volledig scherm Maria genoot met haar gezin van eenvoud in de natuur tijdens een boottochtje. © privécollectie Vele jaren trokken ze met elkaar op in de Sint Marcoenstraat. ,,Maria was een beetje de moeder van de straat”, vertelt Anneke Nouws, een van de buren. ,,We kwamen tegelijkertijd wonen in de nieuwbouw. Eerst alleen koffiedrinken en later kwam daar de jaarlijkse barbecue bij. Gewoon buiten op straat, onder toeziend oog van Maria. En als het weer plots omsloeg zei ze: ‘Kom maar bij ons in de kamer’ en dan zat daar veertig man. Geen punt voor haar. En als iemand ziek was of nieuw in de straat ging Maria langs met een bloemetje. Ze hield alles bij.”

Gitte kende Maria, want hun beide echtgenoten waren neven van elkaar, eerst alleen op afstand. ,,Ik verhuisde begin 90 vanuit Twente naar Dorst en dankzij Maria heb ik nooit een dag heimwee gehad. Ze nam me mee aan de hand als een moeder, zus en vriendin. Later ving ze onze kinderen op en alles met de van haar bekende vanzelfsprekendheid. Samen naar volleybal, sportschool of sauna. Of met het gezin op vakantie naar de Waddeneilanden. Zelf ging ze met haar gezin eenvoudig op vakantie in een omgeving met veel water om te vissen en te varen.”

De Dorstlezer

Volledig scherm Maria (r) en vriendin Corrie als levende pop in het draaiorgel tijdens de carnavalsoptocht in Dorst. © privécollectie Maria stond mede aan de basis van dorpsblad De Dorstlezer dat tweemaandelijks uitkomt. Ze deed de acquisitie. ,,Ja, haar kon je wel op pad sturen”, beamen Anneke en Corrie.

Vorig jaar december kreeg Maria te horen dat er weinig hoop meer was. De kanker was te ver uitgezaaid en ondanks haar geloof in een goede afloop moest ze zich erbij neerleggen dat haar leven ten einde liep. ,,Ze keek nog uit naar de geboorte van haar tweede kleinkind, van zoon Jan, in maart”, vertelt Gitte.

Gymvereniging de Sprinkhanen

,,Ze deelde al het nieuws, goed en slecht, met de mensen om zich heen”, weet Corrie. ,,Dat maakte het voor ons makkelijk om erover te praten, ook als ze nog even kwam op vijf minuten mee te gymen bij de Sprinkhanen, waarvan ze 35 jaar lid was”, vult Anneke aan. ,,We vieren onze eerste kerst zonder Maria.”

Op 12 mei sloot Maria haar ogen definitief. Ze werd uitgeleide gedaan door een ellenlang lint van mensen langs de weg, die haar zo dierbaar waren geweest gedurende haar leven.

Lees hier meer afleveringen van de rubriek In Liefdevolle Herinnering.