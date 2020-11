‘We hadden voor twee weken eten gehaald en voor zes weken toiletpapier’: West-Brabanders in de VS op alles voorbereid

Sluiting is hard gelag voor Markiezen­hof, Stedelijk Museum Breda vreest langere sluiting

4 november BERGEN OP ZOOM/BREDA - De musea zagen de bui al hangen. Toch komt de klap van twee weken sluiting hard aan in het Markiezenhof in Bergen op Zoom. ,,Heel erg triest voor al het werk van de medewerkers. We zouden komend weekeinde heropenen.” Stedelijk Museum Breda denkt dat sluiting vier weken gaat duren.