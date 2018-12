We Are Food in De Teruggave na tien maanden in Breda afgesloten

BREDA - Tien maanden lang was Noord-Brabant een van de Europese Regio's van de Gastronomie. Maandagmiddag werd het jaar van We Are Food in De Teruggave afgesloten, met de intentie om de ingeslagen weg te continueren.



Zeker driehonderd activiteiten werden bottum-up aangemeld, die binnen de tien thema's pasten. ,,Als provincie bieden wij slechts het podium. Eigenlijk kun je dit het beste vergelijken met de Culturele Hoofdsteden, maar dan provincie-breed", legt programmaleider Lian Duif uit.

Enorm succes

Volgens presentator en één der kartrekkers Hans Steenbergen was We Are Food een enorm succes, vooral op het gebied van internationale media-aandacht en toerisme. Noord-Brabant is dan ook een voorloper gebleken. ,,Tegenwoordig is de gastronomie bij een stedentrip echt een doorslaggevende factor. Daarin doen we het gewoon goed hier", duidt Duif.

Maandag werd er teruggeblikt met de hoofdrolspelers en werd bovendien de Brabantse Gastvrijheid Award uitgereikt. Want Brabantse gastvrijheid: dat was het tiende en laatste hoofdstuk. ,,Het ging om locaties, van campings tot wellness tot restaurants. We kregen 143 aanmeldingen", vertelt Pieter Huijsmans van VisitBrabant. Winnaar werd Auberge du Bonheur uit Tilburg. De top tien kwam overwegend uit midden- en oost Brabant.

Genieten van het genieten

Maar wat is die Brabantse gastvrijheid eigenlijk? ,,Onze horeca voelt vaak aan als huiskamer. We genieten van het genieten, gaan laagdrempelig met elkaar om. Personeel neemt de tijd voor hun gasten, de rest van de gasten weet dat. Het is tweerichtingsverkeer", noemt Bert Smit van Breda University een aantal van zijn bevindingen op. ,,Dat geldt ook zakelijk. De contacten met bijvoorbeeld leveranciers zijn vriendschappelijk en daardoor vaak duurzaam.”