Waterstraat Breda omgetoverd tot tijdelijke filmset

De Waterstraat is intussen afgezet met grote houten schuttingen. Er wordt een lik verf op gezet, leidingen uitgerold. Lampen neergezet. Dit is een filmset. In hartje Breda.

De hele week worden in Breda opnamen gemaakt voor De Dirigent. De nieuwe film van Maria Peters (onder meer bekend van Sonny Boy, Kruimeltje en Pietje Bell). Een film die gaat over Antonia Brico, de eerste vrouwelijke dirigent ter wereld die met succes voor de grootste sympfonie-orkesten stond.

Brico werd in Rotterdam geboren. Toch is Breda uitgekozen als één van de plaatsen voor een paar scènes.

Sneeuw en regen

Speciaal voor de film is De Avenue in de Waterstraat gescout als perfecte locatie om om te toveren tot een jazzclub uit het begin van de twintigste eeuw. Het straatje ervoor, de Waterstraat wordt deze maandag onder meer gebruikt voor een aantal buitenscènes. In de regen. Maar later op de dag ook in de sneeuw.