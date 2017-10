Waterschap gaat 49 kilometer West-Brabantse dijken verstevigen

WEST-BRABANT - Als het water hoog staat, is niet elke West-Brabantse dijk daar straks tegen bestand. Het waterschap gaat die verstevigen. Hoe, is nog de vraag.

Nee, de zandzakken hoeven nog niet uit de schuur gehaald te worden. Met de dijken in West-Brabant is momenteel nog niets mis. Maar áls het misgaat, áls het water de dijken breekt, dan is de schade groot. Waterschap Brabantse Delta gaat daarom de komende jaren dijken in heel de regio versterken. Het gaat in totaal om 49 kilometer dijk dat aangepakt wordt, met name in de gemeenten Breda, Etten-Leur, Drimmelen en Moerdijk.

1. Wat is er mis met de dijken?

De dijken die na langdurig onderzoek vorig jaar zijn afgekeurd, voldoen niet aan de nieuwste normen die de provincie Noord-Brabant aan de waterkeringen stelt. Die normen zijn vrij abstract. Eerst gold de 'overschrijdingskans' die aangaf welke belasting de dijk veilig moet kunnen keren. Nu gaat de provincie uit van de 'overstromingskans', de kans waarin het fout 'mag' gaan.

Wat er nu concreet mis is met een specifieke dijk in het buitengebied van Zevenbergen of Terheijden? ,,We kennen zeven zogenoemde faalmechanismen, zoals hoogte, sterkte of bekleding. Als een dijk is afgekeurd op hoogte dan is de dijk niet verder getoetst’’, zegt woordvoerster Quirine Tacken van het waterschap. ,,Op het moment dat de dijken worden verbeterd, worden ze op alle faalmechanismen aangepakt en zijn ze daarna dus op alle punten weer toekomstbestendig.’’

,,De dijken die in de toetsing afgekeurd zijn, gaan we de komende jaren verbeteren.’’ Is een dijk instabiel, dan moet ie simpelweg stabieler gemaakt worden. Maar hoe? Is een dijk te laag, dan ligt het voor de hand deze te verhogen. ,,Maar hiervoor zijn meerdere oplossingen denkbaar en die gaan we samen met de omgeving verkennen. Daaruit volgt een voorkeursoplossing’’, zegt Tacken.

,,Natuurlijk bestaan er veel standaardoplossingen. Maar we gaan in gesprek met bewoners, met bedrijven, met agrariërs die wonen en werken in het gebied. Daarnaast gaan we bij betrokkenen langs. Dat kan verrassende uitkomsten opleveren.’’ Ze wijst op de oplossing die eerder is aangekondigd ten noorden van Etten-Leur. Daar, in de Leurse Haven en de Laaksche Vaart, worden niet direct de dijken aangepakt, maar komen keringen met gemalen. ,,Een oplossing die samen met de omgeving is bedacht’’, aldus Tacken.

Volledig scherm Waar de Leurse Haven in Etten-Leur uitmondt in de Mark, is al wel een oplossing. Er komen keringen met gemalen. © Gerard van Offeren

3. Wat gaat de ingreep kosten?

De oplossing die is gepresenteerd in Etten-Leur heeft een kostenplaatje van 20 miljoen euro. Daarmee is 28 van de 49 kilometer gemoeid. Voor de overige 21,4 kilometer dijk moet nog een oplossing gevonden worden. Wat die werkzaamheden kosten, is afhankelijk van de gekozen aanpak. Het waterschap financiert die uit eigen middelen, die gedeeltelijk gedekt worden uit de gelden van waterschapsbelasting.

4. Wat gaat er nu gebeuren?