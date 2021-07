Waterschade voorkomen? Tip 1: tegels eruit, planten erin

Milo ging als 'slap' poppetje naar het ziekenhuis: RS-virus is uitgestel­de epidemie

26 juli BREDA - Het waren angstige dagen voor Christel Akkermans en Adriaan Schuitmaker. Hun dochtertje Cleo was net negen dagen op de wereld toen het meisje, getroffen door het RS-verkoudheidsvirus, werd opgenomen in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Kinderafdelingen in ziekenhuizen in het hele land zien een toestroom van jonge kindjes met dit virus. ,,Het is een uitgestelde epidemie”, zegt kinderlongarts Sanne Hammer (44) van het Amphia.