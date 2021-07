Waterschade komt vooral door neerslag: dit kun je zelf doen om het te voorkomen

Stilzitten is niks voor Martijn Meeuwissen (24): ‘Ik wil een stem zijn voor jongeren in Breda’

27 juli PRINSENBEEK - Een dag telt 24 uur. Toch lijken de dagen van Martijn Meeuwissen twee keer zoveel uren te beslaan. De 24-jarige Prinsenbekenaar is maatschappelijk zeer actief in zijn dorp, volgt een Masteropleiding in Antwerpen en is sinds kort burgerraadslid voor de VVD in Breda. ,,Ik heb aan zes uur slaap genoeg.”