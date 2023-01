Waterlopen landgoed Wolfslaar in Breda ondergaan transformatie

COLUMN Lekker aso: dump je kerstboom op straat

Zo mooi als we onze kerstbomen in december versierden, zo liefdeloos worden honderdduizenden kalende groenjoekels nu de straat opgeflikkerd. Overal waar ik kijk, zie ik die krengen liggen. Je struikelt erover in de plantsoenen, op grasveldjes of op de stoep.

6 januari