Waterkracht uit de Mark: alle beetjes helpen

BREDA - Naast zonneweiden en windmolenparken is het ook mogelijk om in West-Brabant elektriciteit te winnen met behulp van waterkracht van bestaande stuwen. Maar het gaat niet om grote hoeveelheden. Met het verval van de Bovenmark kan ongeveer 1.210.000 kilowatt per jaar aan stroom worden opgewekt. Dat klinkt indrukwekkend, maar op zijn best zijn er ruim vierhonderd huishoudens mee geholpen.

Quote Lang is de tendens geweest: water­kracht in Nederland heeft geen zin. Onderzoekers HKV Dat blijkt uit een onderzoek dat onderzoeksbureau HKV heeft gedaan in opdracht van de Brabantse waterschappen en de provincie. Verspreid over heel Brabant zouden er zo’n 16.000 huizen baat kunnen hebben van waterkracht.

Het idee is al eeuwenoud. ,,Vroeger werd energie uit stromend water gehaald voor bijvoorbeeld het malen van graan, het persen van olie, het maken van papier of het zagen van hout’’, zeggen de onderzoekers. ,,Maar in Nederland is deze manier van energie winnen verdwenen en vervangen door het op grotere schaal produceren van elektriciteit. Lang is de tendens geweest: waterkracht in Nederland heeft geen zin, want het hoogteverschil is te laag en de turbines zorgen voor visschade.’’

‘Onderbelichte vorm van energie’

Quote Een stuw in de Bovenmark kan een kleine wijk van stroom voorzien. Onderzoekers HKV Geen wonder dus dat kleinschalige waterkracht intussen kan worden beschouwd als een ‘onderbelichte vorm van duurzame energie’. Maar de techniek staat niet stil. Turbines worden efficiënter en er zijn manieren om te voorkomen dat vis tot pulp wordt gemalen. Op kleine schaal is al geëxperimenteerd met Brabantse waterkracht. In Sint Michielsgestel levert een centrale in de Dommel groene stroom aan 170 huishoudens.

De onderzoekers hebben ook gekeken wat de mogelijkheden zijn voor de Bovenmark, het stuk tussen de Belgische grens en de Duivelsbruglaan in Breda. Er zijn vijf stuwen en duikers die in aanmerking kunnen komen voor de aanleg van een waterturbine. Intussen is wel gebleken dat de hoeveelheden elektriciteit die daar kunnen worden opgewekt niet echt massaal zijn. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee elke investering weggegooid geld is. ,,Ook al is het kleinschalig, toch biedt het wel mogelijkheden’’, aldus de HKV-experts. ,,Vooral wanneer de renovatie of de vervanging van een stuw of duiker wordt gecombineerd met waterkracht. Zo kan bijvoorbeeld een van de stuwen in de Bovenmark een kleine wijk van stroom voorzien.’’

Waterturbines voor laadpalen