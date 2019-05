Waterhoen Dennis nestelt veilig in een boot in Breda

BREDA – Gaby van Otterdijk keek vreemd op toen hij bij zijn boot bij de singel in Breda aankwam. Zijn vaartuig is namelijk in beslag genomen door een nestelende watervogel. ‘Geen idee of het een mannetje of vrouwtje is, maar inmiddels hebben mijn kinderen de waterhoen de naam Dennis gegeven’

Het plan was om vandaag de boot vaarklaar te maken, zodat het gezin morgen een boottochtje over de singels van Breda kon maken. Dit tochtje is tot aan de gezinsuitbreiding van Dennis uitgesteld. ,,Bij aankomst riepen mijn kinderen dat ze en vogel zagen in de boot. Toen we iets dichterbij kwam zagen we het nestje. Zeker 3 of 4 eieren.”

Drie weken

Van Otterdijk heeft navraag gedaan bij de Dierenambulance over wat het beste is om te doen in deze situatie. ,,Eigenlijk niks. De waterhoentjes broeden maximaal drie weken en mogen dan niet gestoord worden. Ik ben nog doorverwezen naar het vogelrevalidatiecentrum, maar die zeiden hetzelfde.”

Een medewerkster van Stichting Vogelrevalidatiecentrum in Zundert legt uit waarom Dennis gekozen heeft voor deze locatie om het nest uit te broeden. ,,Waterhoentjes en meerkoeten maken nesten in de buurt van water. Het liefst er bovenop. Denk aan putjes, fonteinen en dus ook boten. Zo zijn de eieren beter beschermd tegen roofdieren.”

Quote Mijn kinderen zijn aan het nadenken over babynamen Gaby van Otterdijk, eigenaar boot

Weghalen nest

Ze voegt nog toe dat als de eieren eenmaal uitgekomen zijn, het gezin niet lang meer hoeft te wachten om te gaan varen. ,,Watervogels blijven niet lang bij het nest en keren ook niet meer terug. Binnen een paar dagen zijn ze weg en dan kan het nest weggehaald worden.”