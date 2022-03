Waterdonken verwelkomt oeverzwaluw met grote schoonmaak: ‘Als ze terugkomen is ons werk goed gedaan’

Al acht jaar lang strijkt er iedere jaar een groep oeverzwaluwen neer bij de Waterdonken om te broeden. Piet van Iersel van de West-Brabantse Vogelwerkgroep snapt wel waarom de vogel kiest voor deze Bredase wijk.

Naast een speciale oeverzwaluwwand heeft de Waterdonken namelijk veel meertjes en slootjes in de buurt waar deze vogel gek op is. ,,Het zijn opportunisten die vlak naast hun voedsel willen zitten op en rondom het water. Voor ons is dat vooral fijn omdat ze ook muggen eten.” Het nestgebied delen de zwaluwen overigens met een groep vleermuizen, beesten die eveneens een voorliefde hebben voor waterinsecten in grote volumes.

Terugkomers een goed teken

De oeverzwaluw is verder een gewoontedier dat het liefst iedere lente in dezelfde regio broedt na het overwinteren in Afrika. Van de 100 nesten in de Waterdonken bleken er dan ook 80 daadwerkelijk te zijn gebruikt. Volgens Van Iersel een hele puike score, want het beestje is kieskeurig. ,,Oeverzwaluwen zijn eigenlijk gewend om nieuwe nesten te maken in schone rechte wanden, dus als ze terugkomen hebben we ons werk goed gedaan.”

Zonder menselijke steun bouwen de vogels hun huisjes meestal in natuurlijke rivieroevers, maar ook in bijvoorbeeld zanddepots op bouwplaatsen. Het schoonmaken van de kleine gaatjes in de muur is volgens Van Iersel verder geen vies karwij. Met een grondboor wordt eerst het oude nest verwijderd. Hierna kan het holletje worden gevuld met nieuw, schoon zand. Een klus die niet meer vraagt dan de eenmalige jaarlijkse inzet van 8 vrijwilligers. ,,Met weinig onderhoud trek je dus vogels aan uit heel de wereld, dat maakt dit vrijwilligerswerk ook zo bijzonder.”