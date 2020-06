Waterbergingen in Zundert slaan kant nog wal: ze vangen geen water op

ZUNDERT - Om water op te vangen in Zundert zijn twee verkeerde bergingen aangelegd. De ene is op een plek gegraven die zo hoog ligt, dat er bij overstromingen niks inloopt. Het andere is overwoekerd en daardoor te ondiep.

Het was Rinie van Tilburg die daar dinsdagavond op wees. Van Tilburg sprak namens de Zundertse boomkwekers, aardbeientelers en veetelers de politiek toe. Die vergaderde later die avond over een nieuw water- en rioleringsplan voor de komende jaren.

Drie jaar op rij droog

Een belangrijk plan, daar waren Van Tilburg en de politici het over eens. Voor het derde jaar op rij is het heel erg droog. Nu zelfs al in mei, terwijl het in 2018 pas in augustus zo droog was dat de landbouw er behoorlijk wat problemen van ondervond.

Des te noodzakelijker is het om in nattere periodes water op te vangen dat in tijden van droogte kan worden gebruikt. En juist daarvoor zijn in Zundert in twee gebieden waterbergingen ingericht.

Nutteloze bergingen

De ene, achter drukkerij Vorsselmans, ligt erg hoog. De ander, achter het zwembad, is dichtgegroeid. Twee waterbergingen dus waar als puntje bij paaltje komt, geen water in wordt opgevangen. ,,Wat heb je daaraan?”

Hoewel het waterschap en niet de gemeente daar verantwoordelijk voor is, sprak Van Tilburg de wens uit dat Zundert de rol op zich gaat nemen van kartrekker en het waterschap actief wijst op nut en noodzaak om de bergingen zo aan te pakken dat ze voortaan wel voldoen.

Regeltjes staan in de weg

Daarnaast vroeg hij de gemeente om ook een actieve rol te spelen bij andere initiatieven om water vast te houden. Zo wil het bedrijf Ardo in Zundert al heel lang het eigen industriële water gaan zuiveren om het in de directe nabijheid te lozen in de Aa of Weerijs. Een plan dat vanwege allemaal regeltjes maar niet van de grond komt.

Terwijl: ,,Het een uitstekend voornemen is", vond Van Tilburg en kreeg ook hiervoor de politieke handen op elkaar. Want hoe fijn is het als het water uit de eigen bedrijvigheid kan worden benut door de plaatselijke landbouwers.

Tegel eruit, boompje erin

Politieke partijen als ONPL, CDA, D66 en Dorpsbelangen wezen bovendien op de noodzaak inwoners bewust te maken wat zij kunnen doen om water vast te houden. Bijvoorbeeld door, zoals nu vooral bij nieuwbouwhuizen gebeurt, het regen- en rioolwater te scheiden. Of door stenen in de tuin te vervangen door groen. (Tegel eruit, boompje erin).

Wethouder Patrick Kok benadrukte dat hij al stevig in gesprek is met het waterschap. Ook hij riep: ,,Infiltratie, infiltratie, infiltratie!” Waarmee hij aangaf het belangrijk te vinden dat (hemel)water in de Zundertse bodem wordt gepompt.

Hogere kosten voor burger