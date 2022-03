Water staat Bredase scouting aan de lippen: ‘We komen niet in aanmerking voor subsidie’

BREDA - De Bredase scouting heeft steeds meer moeite het hoofd boven water te houden. De clubs trokken zaterdagmorgen aan de noodklok in de binnenstad en het Valkenberg. Omdat ze voor geen enkel subsidiepotje in aanmerking komen, wordt het steeds moeilijker om de financiën rond te krijgen. Ze moeten alles zelf ophoesten.

Een lekker zonnetje, het centrum vol met spelende en kwetterende kinderen, vrolijkheid alom. De aanleiding was echter allesbehalve positief. De ochtend werd afgesloten met een groepsfoto op het bordes van het stadhuis. Daarna deden twee scoutingbestuurders en CDA-raadslid Gwendolyn Boom de nood uit de doeken. ,,Er zijn twaalf scoutingclubs in Breda, met samen ruim elfhonderd leden en over tweehonderd begeleiders’’, zegt Wim Kwakkenbos van Thomas Moore uit Prinsenbeek. ,,We vertegenwoordigen dus een grote groep.’’

Geen subsidie

Boom: ,,Sportclubs en culturele verenigingen kunnen allerlei potjes aanboren. Scouting valt helaas nergens onder. We worden door de gemeente niet gezien, dus moeten we beter zichtbaar worden. In steden als Rotterdam en Den Haag kreeg scouting een aparte status, dat moet hier toch ook kunnen?’’

Verspreid over de Bredase binnenstad werd een postenspel gehouden voor de scoutingjeugd. Hier op het Kasteelplein.

De situatie van de clubs is niet overal hetzelfde. De een huurt de accommodatie van de gemeente, de ander heeft het in eigendom. Onderhoud is een van de grootste kostenposten. Kwakkenbos: ,,We moeten verduurzamen, maar we komen niet voor subsidie van zonnepanelen in aanmerking. Deze week kwam de OZB-aanslag binnen: 3800 euro. Het zou al schelen als die werd kwijtgescholden.’’ Peter Bosma van de Albert Schweitzergroep aan de Frankenthalerstraat vult aan: ,,Sportclubs organiseren acties om de extraatjes mee te doen. Met onze acties moeten wij álles betalen.’’

Goed voor de maatschappij

En dat terwijl scouting de maatschappij zoveel kosten bespaart, betoogt Boom: ,,Iedereen is welkom, de contributie is zo laag mogelijk. Maar iedereen is nodig bij de activiteiten. Bij alles wat scouting doet, alle spelletjes, het lukt alleen als iedereen meehelpt. Dus iedereen is belangrijk, niemand valt buiten de boot.’’

Boom: ,,Sportclubs en culturele verenigingen kunnen allerlei potjes aanboren. Scouting valt helaas nergens onder."

Bosma: ,,Bij een voetbalteam word je veel meer afgerekend op je individuele prestaties. Bij scouting telt de groep.’’ ,,Kinderen die minder stevig in hun schoenen staan, bloeien op bij scouting’’, weet Boom. ,,Er zijn een hoop huisartsen die naar scouting verwijzen om kinderen een beter gevoel van eigenwaarde te geven. Wat scouting eigenlijk doet, is het voorkomen van kinderen met ‘rugzakjes’. En de bijkomende kosten die dat voor de maatschappij met zich meebrengt.’’

Kwakkenbos: ,,Het is niet de reden waarom we doen wat we doen, maar wel een heel belangrijk aspect. Laat ons gewoon leuke dingen doen met deze kinderen, waardoor zij genieten. Dat is zo waardevol.’’

Rechtvaardig systeem

Wat scouting steekt, is dat het hele systeem van subsidie op de helling is gegaan. ,,Wij moeten op oneerlijke manier vechten voor ons plekje’’, legt Bosma uit. ,,Wij zijn allemaal vrijwilligers, waar andere clubs mensen in dienst hebben om subsidie binnen te halen. Daar kunnen wij nooit tegenop boksen. Dus moeten we weer terug naar een rechtvaardiger systeem van de verdeling van subsidie.’’