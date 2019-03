Wat zegt ‘ie nou? Brabants Statenlid even de mist in bij beëdiging

,,Ik had even een error. Anders kan ik het niet noemen’’, zegt het kersverse Statenlid. ,,Dat is natuurlijk niet prettig, want je staat daar wel en plein public in de fout te gaan.’’ Een menselijk foutje, maar is Hendriks daarmee eigenlijk wel goed beëdigd? De christendemocraat heeft tenslotte een eed afgelegd die eigenlijk geen eed is. Maar het kersverse Statenlid komt goed weg, zegt een woordvoerster van griffier Kirsten ten Cate: ,,De intenties van de heer Hendriks waren geheel geloofwaardig. En daarom beschouwen we zijn beëdiging daarmee als geldig.’’



Het filmpje waarop Hendriks te zien was tijdens zijn beëdiging was even zichtbaar op de website van de provincie Brabant, maar ging later op de avond op zwart: error loading player: no playable sources found.