Wat wist Leroy van de Whatsapp-oplichting?

Wielrenner met spoed naar ziekenhuis na botsing met auto in Breda

25 augustus BREDA - Een wielrenner die woensdagavond in botsing is gekomen met een auto is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Tilburg. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Rijsbergsebaan en Ballemanseweg in Breda.