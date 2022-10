Wat weet u van fakende vrouwen en het mayomoyenne van de Rus?

Automobi­list in Wernhout ‘haalde in als een kamikazepi­loot’

BREDA/WERNHOUT - Een 50-jarige veroorzaker van een ongeval met zwaar letsel in Wernhout, haalde volgens de aanklager in november vorig jaar auto's in ,,als een kamikazepiloot”. Tijdens de strafzaak in Breda hoorde de man een taakstraf eisen van 160 uur en een jaar rijverbod.

