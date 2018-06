Wat verandert er aan de A58? Worstelen met een fly-over bij knooppunt Sint Annabosch

Wie nu regelmatig over de A58 naar Antwerpen dan wel in de richting Tilburg rijdt, weet het maar al te goed: files, files, files. Het traject is niet meer toereikend voor de huidige aantallen weggebruikers. Daarom besloot het vorige kabinet enkele jaren geleden om de A58 te verbreden. Van vier naar zes rijstroken. Niet alleen tussen Galder en Sint Annabosch, ook de route tussen Tilburg naar Eindhoven wordt verbreed om het almaar uitdijende (vracht)verkeer ruim baan te geven. En om het plaatje helemaal compleet te maken, gaf minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in december Rijkswaterstaat de opdracht de A58 van Breda naar Tilburg eveneens bij het verbredingsplan te betrekken.De bedoeling is dat het werk in start, het hele project moet in 2023 zijn afgerond.

Knelpunten

De afgelopen twee jaar zijn gemeenten, bewonersgroepen en andere belangenorganisaties nauw betrokken geweest bij de studie van Rijkswaterstaat naar de beste oplossingen voor de nodige knelpunten op het tracé. In het oog springend is het knooppunt Sint Annabosch. De scherpe bocht naar de A27 in de richting van Utrecht (komend vanuit knooppunt Galder), verdwijnt. ,,Omdat de snelweg verbreed wordt, zou de afslag ook een extra rijstrook moeten krijgen. Dat is niet verantwoord uit oogpunt van verkeersveiligheid. Te gevaarlijk met al het vrachtverkeer, dat alleen maar toeneemt", aldus Marco Bakermans, projectmanager bij Rijkswaterstaat.

Volledig scherm Er staan vrijwel dagelijks files op de A58 tussen de knooppunten Galder en Sint Annabosch. © Gerlach Hochstenbach

Varianten

En dus is er gebroed op een oplossing voor dat probleem. Diverse varianten zijn in de afgelopen jaren de revue gepasseerd. Tal van bijeenkomsten zijn er belegd. Uiteindelijk werd gekozen voor de variant waarbij - vanuit Galder gezien - het verkeer in de richting van Utrecht naar links afbuigt en via een tunnel onder de noordbaan naar de A27 de weg op gaat. Een oplossing die de goedkeuring kreeg van de belangengroeperingen, de dorpsraden van Ulvenhout en Bavel en de Vereniging Markdal, verenigd in het platform van A58 naar Beter. Zij blij, Rijkswaterstaat blij.

Verkeersveiligheid

Maar nader onderzoek trok eerder dit jaar een lelijke streep door de rekening. De conclusie van verschillende verkeersdeskundigen: de tunnelvariant doet de verkeersveiligheid geweld aan. ,,Dat zat 'm niet in één probleem, maar in een opeenstapeling van kleine dingen", zegt Bakermans. ,,Zo moeten vrachtwagens die helemaal op de rechterbaan zitten, een paar banen naar links opschuiven. Te gevaarlijk."

Daarbij komt dat in december besloten is om ook het deel tussen Breda en Tilburg is te gaan verbreden. De verkeersintensiteit zal hierdoor alleen maar toenemen, is de verwachting: 131.000 voertuigen per etmaal in 2030 in plaats van de eerder verwachte 122.000. In 2014 lag het aantal weggebruikers tussen Sint-Annabosch en Galder nog op 90.000 Ook de verkeerstoename zorgt ervoor dat Rijkswaterstaat en de ontwerpers terug naar de tekentafel konden.

Fly-over

Voor de hand ligt de variant waarbij het verkeer naar rechts uitvoegt en via een boog (fly-over) over de A58 naar de A27 zijn weg vervolgt. Platform Van A58 naar Beter is hier niet blij mee. De hoogte ervan - ruim tien meter boven het maaiveld (15 meter boven NAP) - leidt, zo is de angst, tot extra geluidsoverlast in de dorpen Ulvenhout en Bavel die nu al danig op de proef worden gesteld door het snelweggeweld.

Binnenkort wil Rijkswaterstaat met een aantal opties op de proppen komen die vervolgens gepresenteerd worden aan de belangengroeperingen. Een daarvan lijkt de voorkeur van Rijkswaterstaat: de variant mét een fly-over, maar die lager komt te liggen. ,,Wat we kunnen doen is de A58 over een lengte van zo'n halve kilometer lager aan te leggen. Waar die de maximale laagte van twee, tweeënhalve meter heeft bereikt, kun je een fly-over aanleggen."

Een andere optie is dat het verkeer rechts afbuigt en vervolgens onder de A58 doorgaat. Probleem daarbij is dat de weg weer snel omhoog moet om over de Royaaldreef te gaan. ,,Dat zou betekenen dat op die hulpdiensten niet meer onder het viaduct kunnen. Of daar moet voor hen een soort van by-pass komen."

Besluit

Wat het ook gaat worden, Rijkswaterstaat wil snel spijkers met koppen slaan. ,,We vragen binnenkort advies aan de belangengroeperingen. In september zal er bestuurlijk een besluit worden genomen, waarna de minister begin volgend jaar een officieel ontwerptracébesluit neemt", zegt Bakermans.

Ook knooppunt Galder wordt aangepakt. De bocht in de richting van Antwerpen, komende vanuit knooppunt Sint Annabosch verdwijnt. Het verkeer richting België buigt over een paar jaar linksaf en neemt een flauwe bocht naar de A16, richting de grens bij Hazeldonk.

'Fly-over voor ons onbespreekbaar'

“Een fly-over bij Sint Annabosch is voor ons onbespreekbaar”, zegt een vastberaden voorzitter John Vester van dorpsraad Ulvenhout Hij spreekt namens de werkgroep Van A58 naar Beter, waarin dorpsraden en belangengroeperingen zijn verenigd. “Voor Sint Annabosch was een hele goede oplossing bedacht, in de vorm een tunnel onder de A58. Daar is twee jaar intensief overleg aan voorafgegaan. Op het laatste moment wordt die afgeschoten, omdat de verkeersveiligheid in het geding is. Dat had Rijkswaterstaat al veel eerder kunnen en moeten weten.”

Vester heeft sterk het gevoel dat Rijkswaterstaat de fly-over er koste wat het kost doorheen wil drukken. “Alles gaat op de manier waarop Rijkswaterstaat het wil. Aan de ene kant is dat logisch, want zij moeten het realiseren. Maar het heeft weinig te maken met ons als directe buren. Omdat de impact voor de omliggende leefgebieden groot is, blijven wij ons maximaal inzetten om samen een betere weg te realiseren.”

Een fly-over leidt tot meer geluidsoverlast, ligt in het zicht en komt vlak bij een natuurbeschermingsgebied, stelt Vester. “Dat kan echt niet. Niet voor Ulvenhout, niet voor Bavel. De A58 is voor deze dorpen nu al een behoorlijke verstoring op tal van fronten. In heel Nederland worden dure, goede oplossingen gezocht en hier zou het een fly-over moeten worden omdat we niet creatief genoeg zijn.”

Vester heeft ook kritiek op de wijze waarop de passage over de Mark, halverwege Galder en Sint Annabosch wordt aangepakt. De werkgroep Van A58 naar Beter pleitte eerder voor een tunnel. De snelweg dendert nu nog over de Markbrug heen. Dat zou anders moeten, stelden de belangengroeperingen. Zeker omdat het Markdal aan de vooravond staat van ingrijpend natuurherstel, waarbij de rivier weer gaat meanderen.