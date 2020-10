Wat te doen met je foodtruck tijdens corona? ‘Ik ben maar administratief werk gaan doen’

Bredanaars mogen zegje doen in stadsenquê­te: ‘mooie’ graadmeter wat leeft en speelt

5 oktober BREDA - Wat vinden inwoners van Breda van het groen in de stad, het onderhoud, de afvalinzameling? Hoe duurzaam is de stad en wat is de top tien ergernissen? De jaarlijkse stadsenquête valt weer in de bus bij 8000 Bredanaars, uitgekozen middels een steekproef.