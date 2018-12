Wat te doen met het CSM-terrein in Breda?

En waarom die dromen niet verpakken als een advies aan het college van B enW? Stichting BLASt, het Bredase platform voor architectuur, stedenbouw en landschap, wijdde er eind november een workshop aan, 'De Plus van Breda'.

Architecten, stedenbouwkundigen, kunstenaars en vertegenwoordigers van organisaties speelden met de inrichting van het CSM-terrein en de omgeving van de noordelijke rondweg.

Perecte middelmaat

Voor beide geldt dat het entrees zijn voor de stad, maar dat ze de invulling missen die daarbij hoort. In MotMot/Electron werden de resultaten van de workshop gepresenteerd. Een groep onder leiding van ruimtelijk ontwerper Merel van der Linden stortte zich op het CSM-terrein. Om de kaders te schetsen, gaven de deelnemers een karakteristiek van Breda: 'de perfecte middelmaat', 'cultuurarm', 'warm', 'de parel van het zuiden', luidden de kwalificaties.

De ambitie van het college is om Breda grootstedelijker te maken. Het nieuwe station en de rechtbank geven daar uiting aan, maar op het CSM-terrein liggen grote mogelijkheden. Toch pleit Van der Linden en haar werkgroep voor een visie die niet in beton is gegoten: ,,Ga uit van een tijdelijke invulling, zie het als de pionierende parkstad. En ook op de lange termijn kan het een gebied zijn dat altijd in beweging is.''

Schrijver, schilder en wetenschapsjournalist Gert-Jan van den Bemd leidde de groep die zich op de noordelijke rondweg stortte. ,,Breda is niet erg grootstedelijk of vernieuwend, terwijl daar wel behoefte aan is'', zei hij. ,,De omgeving van de weg is beschamend voor Breda. Een racebaan zonder markeringspunten, die niet inspireert. Omdat het een van de belangrijkste entrees is, moet het een plezier zijn om er te rijden, met een soort rollercoaster van impressies.”

