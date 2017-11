Wat moeten de inwoners van Zundert volgend jaar betalen?

De ozb stijgt in de gemeente Zundert in 2018 met een procent. Wie wil weten hoeveel hij betaalt moet kijken naar de waardepeiling van 1 januari 2017. Over elke euro die het onroerend goed waard is, betaalt een eigenaar van een woning 0.1254 procent ozb-belasting, een gebruiker van een niet-woning (bijvoorbeeld een schuur) 0,1386 procent en een eigenaar van een niet-woning (schuur) 0.1733 procent. Klein rekenvoorbeeld: wie in een koophuis woont dat 200.000 euro waard is, betaalt in 2018 aan ozb-belasting 250,80 euro.