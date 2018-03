Wat moet er komen op het Heroterrein in Brabantpark? 'Bouw woningen voor lage- en middeninkomens'

Bredase bioscoop transformeert tot foodhal

7:50 BREDA - De lichtbakken met de naam Casino Cinema zijn net van de gevel gehaald bij de oude bioscoop in de Reigerstraat in Breda. Ze worden voorzichtig tegen een wand gezet. "Ze komen straks ergens in het gebouw terug," zegt Peter Santegoets. "We willen in de inrichting de geschiedenis van het pand laten zien, bijvoorbeeld ook met filmposters."