Wat kan weg uit het Stedelijk Museum Breda? Is elke oude jurk waardevol?

Veel in de collectie van het Stedelijk Museum Breda is erg waardevol. Maar niet alles hoeft behouden te worden, blijkt uit onderzoek .

In de collectie van het Stedelijk Museum Breda bevinden zich zaken als een complete dokterspraktijk en tientallen jurken uit de jaren dertig. Moet dat allemaal bewaard blijven?

Het was een behoorlijke hoeveelheid objecten die Dingeman Kuilman aantrof toen hij in 2017 aantrad als directeur van het nieuwe Stedelijk Museum Breda. ,,Samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed hebben we de collectie helemaal doorgenomen. We kwamen, nadat de papieren stukken waren overgedragen aan het Stadsarchief, uit op zo'n 30.000 nummers.”

Stoommachines

Objecten met een grote variëteit. Kunst, mode, serviezen, stoommachines, inboedels. ,,Er is onbekommerd verzameld", zegt Kuilman. ,,Waardoor er niet alleen erg veel is, maar ook niet alles optimaal is onderhouden."

Vraag is: moet je als museum al die objecten eigenlijk wel behouden? In het nieuwe concept-collectieplan, dat de Bredase gemeenteraad morgen bespreekt, staat te lezen: nee. Sterker: de collectie kan, zo is de schatting, met zeker veertig procent inkrimpen.

Quote Er is onbekom­merd verzameld, waardoor er niet alleen erg veel is, maar ook niet alles optimaal is onderhou­den Dingeman Kuilman, Directeur Stedelijk Museum

Niet alleen is het kostbaar om alle objecten te restaureren, op te slaan en in goede conditie te houden, ook is het niet nodig. Een collectie als het Stedelijk Museum overnam van Breda's Museum bestaat bijvoorbeeld niet uit louter bijzondere of unieke onderdelen. Soms zijn er objecten die andere musea in Nederland ook hebben, die daar zelfs beter op hun plaats zijn. ,,Neem onze collectie religieuze objecten", noemt Kuilman als voorbeeld. ,,Onderdelen daarvan tref je ook aan bij het in religie gespecialiseerde Catharijneconvent in Utrecht.”

Wat wil je

Kuilman: ,,Bij het doornemen van de collectie dringt de vraag op: wat wil je met je museum? Wat wil je laten zien? Wat is vanuit bijvoorbeeld historisch oogpunt waardevol om te bewaren voor Breda? En wat uit de collectie is misschien elders beter op zijn plaats? Met dergelijke vragen in het achterhoofd kun je gaan filteren, zodat je een gezonde, beheersbare collectie overhoudt waarmee je als museum vooruit kan."