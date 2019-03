Wat gebeurde er bij de aanrijding waarbij Lenie Marijnissen uit Bavel overleed?

OM in beroep tegen Herman M., die echtgenote Ingrid (46) uit Wernhout doodde

13:13 WERNHOUT - Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de zaak van Herman M., de echtgenoot van de omgebrachte Ingrid van Elsacker uit Wernhout. Herman M. moet van de rechtbank in Breda 13 jaar de cel in terwijl het OM 18 jaar had geëist.