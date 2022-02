Wat er allemaal door de stad spoelt, wil je niet weten: ‘De Mark is vies’

Goed voor de ontspanning, maar zijn we vergeten hoe vies het water is? Wat er allemaal door de stad spoelt, wil je niet weten. In 2027 moet het water volgens Europese afspraken schoon zijn. Metingen uit 2020 wijzen uit dat er nog steeds te veel fosfaat, nikkel, nitraat, kwik en bestrijdingsmiddel in de Mark zit. Vooral afkomstig uit België. Na een regenbui kun je dagenlang niet in de Mark zwemmen. Of je moet een liefhebber van heavy metal zijn. Zo erg als de sloot naast Chemie-Pack zal het niet zijn, maar gezond is anders. Als je gaat suppen, trek dan inderdaad zo’n pak aan tot aan je nek.