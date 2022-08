Wat een bofkonten zijn we toch, met zoveel groen!

De langste etappe staat gepland op een hete dag. Geen probleem, beginnen we gewoon wat vroeger, om 05.00 uur, vanaf de Grote Kerk in Breda. Het is een heerlijk tijdstip om door de stille stad te lopen, nog voordat de dageraad haar wakker kust. In een paar cafés wordt al gepoetst en op een bankje in stadspark Valkenberg geniet een jong stel innig na van een romantisch avondje stappen.